Domenico | l’ultimo saluto a Nola tra commozione e richieste di giustizia

Oggi nel Duomo di Nola si sono svolti i funerali di Domenico, con molte persone presenti in segno di lutto e rispetto. Durante la cerimonia sono state lette alcune richieste di giustizia e si sono presentati nuovi esposti contro alcuni medici, accusati di omessa comunicazione. La comunità si è riunita per l’ultimo saluto a Domenico in un momento di grande commozione.

Domenico: oggi i funerali solenni nel Duomo di Nola. Presentati nuovi esposti contro i medici per omessa comunicazione. La folla chiede verità e giustizia. Il feretro di Domenico è giunto questa mattina nel Duomo di Nola, accolto da un applauso scrosciante e dalle lacrime di una comunità profondamente scossa. In una piazza gremita, tra palloncini e fiori bianchi, il dolore dei genitori è stato sostenuto dal calore di centinaia di persone, molte delle quali indossavano magliette bianche con il volto del bambino, definito da tutti come "un piccolo guerriero". La bara, portata a spalla anche dal padre lungo il sagrato, è stata posizionata davanti all'altare maggiore in attesa delle esequie solenni.