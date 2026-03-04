Domenico | autopsia oggi 7 medici indagati per omicidio colposo

Oggi viene effettuata l’autopsia sul corpo di Domenico, un bambino deceduto di recente. Nella stessa indagine sono coinvolti sette medici, indagati per omicidio colposo. La famiglia riceverà il corpo del bambino questa sera, martedì 3 marzo 2026, ma il suo ritorno a casa non avverrà come sperato.

Il piccolo Domenico non tornerà a casa come la famiglia sperava, ma il suo corpo sarà riconsegnato ai genitori questa sera, martedì 3 marzo 2026. Domani pomeriggio, alle ore 15.30, si terrà a Nola l'ultimo saluto al bimbo di due anni deceduto il 21 febbraio dopo un intervento di trapianto cardiaco all'Ospedale Monaldi di Napoli. La vicenda è stata scandagliata oggi in una lunga udienza presso il Tribunale di Napoli, dove le parti si sono confrontate su dettagli tecnici che potrebbero decidere l'esito dell'inchiesta. Sette medici sono attualmente indagati per omicidio colposo e l'attenzione si concentra ora sull'autopsia prevista nel pomeriggio di oggi, evento cruciale per chiarire le cause della morte e la gestione del cuore trapiantato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

