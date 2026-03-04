Domani si svolgerà l’iniziativa ‘Bandi e Opportunità’ promossa da Cna, un pomeriggio dedicato alle opportunità di finanziamento e agli strumenti concreti a sostegno delle imprese locali. L’evento mira a fornire informazioni pratiche e aggiornate per aiutare le aziende a conoscere le possibilità di accesso ai fondi disponibili. Sarà un’occasione per incontrare esperti e approfondire le modalità di partecipazione.

Un pomeriggio dedicato alle opportunità di finanziamento e agli strumenti concreti a sostegno delle imprese del territorio. È in programma per domani alle 15.30, presso la sala Consiliare di Amandola, l’iniziativa ‘Bandi e Opportunità’, promossa da Cna Fermo, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e il confidi Unico, con il patrocinio del Comune di Amandola. "L’incontro – spiegano i vertici Cna Fermo - nasce con l’obiettivo di offrire alle imprese locali un quadro aggiornato delle misure attive e delle nuove possibilità di sostegno economico, con un focus particolare sul rilancio commerciale e turistico della città. Un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domani l’iniziativa ‘Bandi e Opportunità’ promossa da Cna

Scienze della vita, Italia e Usa a confronto: oltre 200 player a San Francisco. Iniziativa promossa da IcePiù di 200 rappresentanti dell’ecosistema biotech, pharma e investimenti provenienti da Italia e Stati Uniti si riuniscono a San Francisco per la...

Leggi anche: Atac, nuovi bandi di assunzione: opportunità anche per neolaureati

Contenuti e approfondimenti su Domani l'iniziativa 'Bandi e...

Discussioni sull' argomento Incontri informativi sui bandi per imprese e professionisti; In arrivo il bando 2026 per il Campo Giovani dei Vigili del Fuoco: 366 ragazzi protagonisti di una esperienza formativa unica; Voucher Sport e impiantistica: due nuovi bandi dedicati alla pratica sportiva; Bando ISI: fino a 130.000 euro a fondo perduto per la tua azienda.

Lorenzo Jovanotti Cherubini. . i miei ragazzi @saturnino69 @bdogsta @adrianoviterbini stanno arrivando in Australia attraverso molti scali a zigzag e domani suoneremo a #brisbane con strumentazione affittata perché sono partiti con solo bagaglio a mano p facebook

3/3/26. Domani alle 21 nella pinacoteca SS. Trinità la presentazione della Mostra “IL MIO PURGATORIO. Dante profeta di speranza” che si terrà dal 6 al 22 marzo 2026 nei locali del Museo Diocesano di Chioggia. (v.FB) x.com