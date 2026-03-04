Dal 5 all’8 marzo 2026, il Corso di Avellino ospiterà la prima edizione di “Dolce Avellino – Golosità in Strada”, un evento che trasformerà il centro in un grande spazio dedicato alle specialità dolciarie italiane. Durante i quattro giorni, diversi stand gastronomici proporranno prodotti tipici e creazioni dolciarie, attirando visitatori e appassionati del settore. L’iniziativa coinvolge vari espositori e si svolge nel cuore della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 5 all’8 marzo 2026 il cuore di Avellino si trasforma in un grande salotto del gusto con la prima edizione di “Dolce Avellino – Golosità in Strada”, evento dedicato alla promozione e valorizzazione delle specialità dolciarie italiane. La manifestazione, organizzata da Choco Italia in Tour, animerà il centralissimo Corso Vittorio Emanuele dalle ore 10.00 alle 24.00, offrendo quattro giorni all’insegna della dolcezza, della tradizione e delle eccellenze del territorio irpino. Un viaggio tra i dolci d’Italia “Dolce Avellino” nasce con l’obiettivo di celebrare l’arte pasticcera italiana in tutte le sue forme: dai dolci tipici regionali alle specialità artigianali irpine, fino alle creazioni al cioccolato più amate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Dolce Avellino 2026”: al Corso tornano gli stand

In arrivo Dolce Avellino, golosità in strada su Corso Vittorio EmanueleArriva la prima edizione di Dolce Avellino, eventi che promuove tipicità ed eccellenze ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte.

Giustizia in stand-by: il processo "Dolce Vita" tra attese e paradossiCi sono processi che sembrano sceneggiature cinematografiche e altri che, senza effetti speciali, raccontano la tragicommedia della vita reale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dolce Avellino.

Temi più discussi: Dolce Avellino – Golosità in Strada: dolci tipici e brindisi nel cuore della città; Dolce Avellino 2026: 4 giorni tra dolci tipici, vini irpini e spettacoli in strada; Dolce Avellino: il Festival del Cioccolato e delle tipicità che ci insegna la Sana Merenda; In arrivo Dolce Avellino: golosità in strada dal 5 all’8 marzo su Corso Vittorio Emanuele.

Dolce Avellino 2026 con dolci, vini e spettacoli per 4 giorni ad AvellinoDolce Avellino 2026 rappresenta l’esordio di un evento che punta a portare nel cuore della città un percorso articolato tra dolci tipici italiani, specialità irpine e vini del territorio, costruendo u ... napolike.it

È in arrivo Dolce AvellinoDolci tipici, delizie al cioccolato, vini, show cooking, musica e spettacoli: saranno questi gli ingredienti di Dolce Avellino, in programma da giovedì 5 a ... napolivillage.com

Dal 5 all’8 marzo 2026 prende il via la prima edizione di Dolce Avellino, la grande festa dedicata ai dolci e al cioccolato che si terrà in Corso Vittorio Emanuele. L’ingresso è libero e gratuito per tutti. Dolci tipici, delizie al cioccolato, vini, show cooking, musica e facebook

Dolce Avellino 2026 con dolci, vini e spettacoli per 4 giorni ad Avellino #napoli x.com