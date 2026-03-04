Quattro professionisti pugliesi sono stati selezionati per partecipare alla finale di Divina Colomba 2026, il concorso nazionale dedicato alla colomba artigianale. La gara si terrà l’11 marzo e rappresenta l’ultima tappa dell’ottava edizione dell’evento organizzato da Goloasi. I partecipanti provenienti dalla Puglia si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di miglior colomba artigianale.

Di seguito il comunicato: Quattro professionisti pugliesi saranno in gara alla finale di Divina Colomba 2026, concorso nazionale dedicato alla colomba artigianale organizzato da Goloasi giunto all'ottava edizione. Domenico Petronella e Domenico Petronella di Maison Petronella di Altamura (Bari), Alessandro Dicataldo de I Dicataldo di Barletta (Barletta- Andria-Trani) e Lorenzo Perilli di Bakery il Bretzel di San Nicandro Garganico (Foggia) parteciperanno per la categoria Tradizionale. La finale del concorso Divina Colomba 2026, ideato da Massimiliano Dell'Aera, si svolgerà a Bari l'11 marzo nell'ambito della X edizione della Mostra internazionale enoagroalimentare Levante Prof. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Divina colomba: quattro pugliesi in finale Si svolgerà l'11 marzo

Calcio Uisp a 11: Staghezza si diverte contro la Colomba 9.80La Spezia, 27 gennaio 2026 – Che scoppola per il Sarzana calcio, battuta tra le mura amiche dal sorprendente Amatori Per Lucio nella prima di ritorno...

Leggi anche: Il BFM, uno dei più importanti festival cinematografici italiani, si svolgerà dal 7 al 15 marzo

Approfondimenti e contenuti su Divina colomba.

Argomenti discussi: Bari – Levante PROF: quattro giorni di formazione, competizioni e networking per i professionisti del food & beverage.

Divina colomba: quattro pugliesi in finale Si svolgerà l'11 marzoLa finale del concorso Divina Colomba 2026, ideato da Massimiliano Dell’Aera , si svolgerà a Bari l’11 marzo nell’ambito della X edizione della Mostra internazionale enoagroalimentare Levante Prof. noinotizie.it

Divina Colomba, pasticceri napoletani vincono tutte categorieGiacomo Balestra del panificio Azzurro Margiù di Piano di Sorrento (Napoli) per la categoria Tradizionale, Antonio Masulli di Caffè Masulli 1927 di Somma Vesuviana (Napoli) per la categoria Cioccolato ... ansa.it