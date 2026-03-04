Disfunzioni ormonali o anomalie della crescita al Magalini riapre Endocrinologia Pediatrica

A partire da marzo, l'ospedale Magalini di Villafranca riapre il reparto di Endocrinologia Pediatrica, offrendo nuovamente assistenza a bambini e adolescenti con disfunzioni ormonali o anomalie della crescita. La struttura sarà disponibile per visite e presa in carico di giovani pazienti, ampliando così i servizi dedicati alla salute dei più giovani.

L'ambulatorio specialistico dell'ospedale di Villafranca riapre dopo tre anni di stop: le visite possono essere prenotate tramite i consueti canali Bambini e adolescenti che presentano disfunzioni ormonali o anomalie della crescita, da marzo potranno essere visitati e presi in carico anche presso la pediatria dell'ospedale Magalini di Villafranca.Dopo tre anni di stop viene infatti riattivato l'ambulatorio Specialistico di Endocrinologia Pediatrica. Questo grazie all'arrivo in reparto di un medico pediatra specialista che, per ora almeno una volta al mese, garantirà una giornata interamente dedicata alle prime visite e ai controlli su prescrizione del Pediatra di libera scelta, visite che dovranno essere prenotate attraverso il CUP.