Discarica nel piazzale dell’azienda condannato imprenditore

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imprenditore di Favara, responsabile del deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi nel piazzale della sua azienda edile. Il tribunale di Agrigento aveva già stabilito la sua responsabilità, e questa decisione è stata confermata in sede di Cassazione. La vicenda riguarda la gestione dei rifiuti presso l’azienda del soggetto coinvolto.

Secondo quanto accertato, nell’area recintata di pertinenza della società erano stati trovati due cumuli di materiali di scarto, riconducibili all’attività dell'azienda. Il tribunale aveva inflitto una multa di 1.800 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. La difesa aveva sostenuto che i rifiuti non fossero stati abbandonati ma solo temporaneamente accumulati in attesa di smaltimento, chiedendo l’assoluzione o, in subordine, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il ricorso, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Guasticce, ladri nel piazzale dell'azienda logistica Bcube: rubato rameFurto nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 dicembre nei piazzali Bcube spa, azienda leader nella logistica integrata con sede in via Francia, a... Abbandona i rifiuti della sua azienda in una discarica abusiva: imprenditore denunciato a IschiaI finanzieri hanno scoperto una vasta discarica abusiva nel Comune di Forio: qui, il responsabile di una ditta edile, abbandonava i rifiuti della sua... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Discarica nel piazzale dell'azienda.... Discussioni sull' argomento Trasforma il piazzale in discarica, denunciato imprenditore di 60 anni; Collinaia, montagne di rifiuti nel parcheggio-discarica: le foto del degrado; Maxi discarica di scarti tessili e residui industriali: sigilli all'area; Nepi, scoperta una discarica abusiva da 20mila tonnellate di rifiuti. Sacchi neri nel piazzale del cimitero. Ecco la discarica dei filati low-costUna ventina di grandi sacchi neri abbandonati nella notte fra venerdì e sabato nel piazzale del cimitero di Comeana, sulla via Lombarda. Ieri mattina la scoperta di questi sacchi, tutti chiusi con ... lanazione.it Stefano Piazza - Piazza Grande. . HOLLYWOOD DEI RIFIUTI Bellolampo non è solo una discarica: è la storia di una città che ha spostato sempre più lontano ciò che non voleva vedere… Con Palermo Rewind e @balamour per fare un salto nel tempo d facebook Bari, al San Paolo la discarica all’ombra dell’ospedale: prima l'abbandono di rifiuti, poi il rogo x.com