Diritto allo studio universitario al via la riforma regionale | convocata dopo dieci anni la conferenza Regione-università

In Abruzzo si apre un nuovo capitolo per il diritto allo studio universitario con l'avvio di una riforma regionale. La conferenza tra Regione e università, convocata per la prima volta in oltre dieci anni, segna l'inizio di un processo che mira a modificare il sistema dei servizi offerti agli studenti. La riunione rappresenta un passaggio importante nel percorso di aggiornamento del settore.

Obiettivo uniformare i servizi per studenti tra gli atenei abruzzesi: al tavolo i rettori di Chieti-Pescara, L’Aquila e Teramo Parte il processo di riforma del diritto allo studio universitario in Abruzzo. L’avvio del piano regionale, destinato a cambiare il sistema dei servizi universitari, coincide con la convocazione – per la prima volta dopo oltre dieci anni – della conferenza Regione-università. Si tratta dell’organo consultivo istituito dalla legge regionale 91 del 1994 con il compito di coordinare e condividere gli interventi tra Regione e sistema universitario. La riunione è stata convocata dall’assessore regionale all’Università... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

