Diretta Sambenedettese-Ascoli come vedere la partita in tv e streaming gratis

A San Benedetto del Tronto si svolge il derby tra Sambenedettese e Ascoli, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie C, girone B. La partita è molto attesa tra tifosi e appassionati, che cercano informazioni su come seguirla in tv e streaming senza costi. L’evento si svolge nel contesto della stagione calcistica in corso, attirando numerosi spettatori.

C'è grande attesa a San Benedetto del Tronto per il derby tra Sambenedettese e Ascoli, valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie C, girone B. Dopo un'attesa di circa 40 anni, in questa stagione è tornato il derby tra i rossoblu e i bianconeri, da sempre molto sentito dalle due tifoserie. All'andata fu l'Ascoli a vincere la partita per 1-0 con la Sambenedettese che, dopo pochi giorni, riuscì a rifarsi vincendo quello di Coppa Italia per 2-1. Le due squadre si sfideranno a partire dalle ore 21 al Riviera delle Palme, stadio della Sambenedettese, per una partita fondamentale per il cammino di entrambi i club in questa Serie C, gruppo B.