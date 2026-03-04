diploma con corso serale al polo carrara

Una persona ha conseguito il diploma frequentando un corso serale presso il Polo Carrara. La decisione di tornare a studiare rappresenta un passo importante per chi sceglie di rimettersi in gioco e di migliorare le proprie competenze. Il percorso formativo si è svolto nel contesto di un istituto dedicato all’istruzione serale.

Riprendere gli studi non è soltanto una scelta formativa: è un atto di coraggio e di fiducia in sé stessi. Il polo Ite Carrara è pronto a agevolare tutto ciò varando, novità assoluta, tre indirizzi di eccellenza con lezioni serali per prepararsi al mondo del lavoro portando con sè un valido diploma riconosciuto anche in ambito universitario. Il primo indirizzo è all’Ite Carrara su “Amministrazione, Finanza e Marketing: competenze per l’economia di oggi“, per acquisire nozioni sui fenomeni economici, del diritto pubblico, civile e fiscale, del sistema azienda e degli strumenti di marketing, con particolare attenzione al marketing digitale e agli strumenti informatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

