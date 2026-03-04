Diouf | contro il Real Madrid una partita fisica e mentalmente tosta

La Virtus Bologna si prepara ad affrontare il Real Madrid nel turno numero 30 dell’Eurolega. La partita si preannuncia difficile, con i giocatori chiamati a gestire bene le energie e a mantenere la lucidità tattica. La squadra si concentra sulla sfida, che si prevede fisicamente e mentalmente intensa, in un match che potrebbe richiedere grande attenzione e determinazione.

la virtus bologna è pronta a misurarsi con real madrid nel round 30 dell’euroleague, una sfida che richiede gestione delle energie, lucidità tattica e una risposta collettiva. la formazione emiliana punta a controllare il ritmo, a valorizzare la coesione di squadra e a imporre un livello di intensità costante. in questo contesto, la capacità di rimanere compatti e di tradurre l’impegno in azioni concrete sarà determinante per contenere la potenza del avversario e per guidare la partita verso i propri ritmi. la sfida contro real madrid è descritta come una prova di resistenza fisica e mentale. di fronte a una squadra ben preparata, ricca di elementi esperti e soluzioni multiple, la virtus deve rimanere lucida per 40 minuti e mantenere un alto livello di concentrazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Real Madrid-Real Betis (domenica 04 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita aperta al Bernabeu?Il nuovo anno del Real Madrid si aprirà subito con una partita affascinante ed impegnativa: il Real Betis sarà ospite al Bernabeu domenica pomeriggio.

