Dimenticato dall’autobus all’area di servizio a Sala Consilina soccorso dalla Polizia di Stato

Un uomo di 67 anni è stato soccorso dalla Polizia di Stato a Sala Consilina, dopo aver dimenticato di salire sull’autobus di linea a seguito di una sosta in un’area di servizio lungo l’A2 del Mediterraneo. L’uomo aveva lasciato l’autobus e, una volta resosi conto di essere rimasto solo, è stato aiutato dagli agenti per tornare a casa.

L’immediato invio di una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina ha consentito di rintracciare il richiedente che, sconfortato per l’accaduto, spiegava agli agenti che essendo affetto da problemi di salute, aveva assoluta necessità dei farmaci salvavita che erano rimasti nel suo bagaglio a bordo del pullman che aveva proseguito la corsa verso la Calabria. Il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina ha coordinato le pattuglie della polizia stradale impegnate nei servizi di vigilanza stradale sull’Autostrada A2 del Mediterraneo consentendo anche il rintraccio del mezzo pubblico e il tempestivo recupero del bagaglio, che veniva riconsegnato all’uomo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

