dieta maglione zavorrato e movimento regolare per mantenere i risultati e proteggere il metabolismo

Per mantenere i risultati di una dieta e proteggere il metabolismo, si consiglia di seguire alcuni accorgimenti pratici. È importante continuare a seguire una dieta equilibrata, indossare un maglione più pesante per aumentare leggermente il dispendio energetico e mantenere un ritmo di movimento regolare durante la giornata. Questi metodi semplici vengono spesso adottati per sostenere il percorso già intrapreso.

A volte ci sono soluzioni semplici quando si parla di mantenere i risultati di una dieta ed evitare quegli “avvitamenti” metabolici che possono da un lato far risalire il peso, con il classico effetto yo-yo, dall’altro portarci a perdere massa ossea o tessuto muscolare, fenomeno problematico da gestire soprattutto per gli anziani. Una di queste opportunità viene presenta in una ricerca apparsa su Frontiers in Aging ed è davvero banale ma dagli effetti importanti: puntare su un maglione zavorrato, che possa in qualche modo “ingannare” il corpo e fargli pensare che metabolicamente deve continuare a muoversi come prima del calo ponderale. Stando in piedi e camminando aiuterete l’organismo a prevenire il rallentamento metabolico, favorendo il mantenimento della perdita di peso. 🔗 Leggi su Dilei.it

