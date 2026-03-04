Dieci giorni di smog oltre la soglia tornano le misure emergenziali nel modenese

Per dieci giorni, le città di Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine e Castelfranco hanno registrato livelli di smog superiori alla soglia consentita. Per questo motivo, le autorità hanno deciso di mantenere in vigore misure emergenziali fino a venerdì 6 marzo. Le restrizioni sono state adottate per cercare di ridurre l’inquinamento atmosferico nelle aree coinvolte.

Fino a venerdì 6 marzo compreso limiti alla circolazione dalle 8.30 alle 18.30 dei veicoli più inquinanti, compresi i diesel Euro 5 Fino a venerdì 6 marzo compreso restano in vigore a Modena, Carpi, Sassuolo, Formigine, Castelfranco. Maranello e Fiorano le misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale: sarà limitata, quindi, la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5 e i mezzi aderenti al sistema Move-In, ed è previsto in tutto il territorio comunale il divieto di spandimento liquami, fatta eccezione per lo spandimento effettuato con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Il prolungamento del provvedimento è stato deciso da Arpae sulla base delle previsioni di superamento del valore limite giornaliero delle PM10.