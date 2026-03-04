Dieci anni di politiche per le donne | molto contro la violenza maschile troppo poco per il lavoro

Dopo dieci anni di politiche dedicate alle donne, si può osservare che molte norme sono state approvate per contrastare la violenza maschile, mentre sui temi del lavoro i risultati sono meno evidenti. Durante questo periodo, sei governi hanno varato diverse leggi e iniziative, ma la reale condizione delle donne italiane rimane oggetto di discussione. Si cercano risposte su quali cambiamenti siano effettivamente avvenuti e quali programmi siano stati avviati di recente.

Dieci anni, sei governi e innumerevoli norme dopo, le donne italiane stanno meglio o stanno peggio? Quali sono state le leggi che hanno fatto la storia? Quali i nuovi programmi? Più successi o più fallimenti? Tracciare un bilancio non è semplice. Ma a un primo sguardo d’insieme, tenendo sempre presenti i traguardi innegabili di una rappresentanza femminile in Parlamento ormai consolidata intorno al 35% (era al 5% nella I Legislatura) e dello sfondamento del soffitto di cristallo a Palazzo Chigi con l’arrivo della prima premier nella storia della Repubblica, Giorgia Meloni, colpisce un particolare: la concentrazione dell’attenzione del legislatore sul dramma della violenza, con una produzione normativa vasta e articolata, e di contro la ripetitività delle misure per favorire l’occupazione femminile. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

