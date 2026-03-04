Di sera in strada con un pacco di merendine in mano fermato dalla polizia | dentro 4 panetti di hashish

La polizia ha fermato un uomo di 37 anni nella zona di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, mentre camminava di sera con un pacco di merendine in mano. Durante il controllo, all’interno del pacco sono stati trovati quattro panetti di hashish. L’uomo è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È accaduto a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove il 37enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Fermato dalla polizia: in suo possesso 36 grammi di hashishIl 24enne è stato arrestato: all’esito del giudizio direttissimo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso gli... Detenuto riceve un pacco per posta, dentro c’erano 20 grammi di hashishNel carcere di Marassi la polizia penitenziaria ha rinvenuto 20 grammi di hashish destinati a un detenuto sudamericano. Contenuti e approfondimenti su Di sera in strada con un pacco di.... Temi più discussi: Trova l’hotel chiuso, famiglia di Lecce passa la notte in strada a Vienna. Condannato Booking; Incidente sulla Cristoforo Colombo, scontro tra auto e scooter: un morto; Guida contromano: quali sono le sanzioni previste?; Auto precipita nel burrone a Ponna: trovata dopo un’ora, automobilista recuperato con la teleferica. Napoli, a rischio i vigili in strada il 31 sera: precettati dal Comune ma Cgil e Csa confermano l’assembleaScontro tra i sindacati di Polizia Locale Fp Cgil e Csa e il Comune di Napoli sui turni di servizio la sera del 31 dicembre. Nel mirino, in particolare, il turno 17-23, quello che precede il brindisi ... fanpage.it Morto in strada a Ferrara dopo controllo dei Cc, indagineUn'indagine è stata aperta a Ferrara dopo la morte, ieri sera, di un ragazzo nigeriano di 27 anni. La causa sembrerebbe un malore in strada, tra via Bologna e via Poletti, ma a quanto pare poco prima ... ansa.it Il 5-6 marzo 1876 nasce a Milano il Corriere della Sera. Il sogno di un giovane brillante, Eugenio Torelli Viollier, è realtà. Con un'idea precisa e vincente: «Pubblico, vogliamo parlarti chiaro». Dalla nascita favolosa di un giornale al quotidiano di domani (in e facebook Questa sera a Tortona per spiegare le ragioni del SÌ alla riforma della giustizia. Il 22 e 23 marzo scegliamo di voltare pagina. Diciamo basta all’impunità, ai giochi di potere e a una magistratura politicizzata. x.com