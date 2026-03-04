Deteneva una pistola illegale in casa scatta l' arresto per un cinquantuenne

Un uomo di 51 anni è stato arrestato questa mattina a Brolo dai carabinieri della compagnia di Patti. Durante un controllo, i militari hanno trovato in casa una pistola illegale, che è stata sequestrata. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, ora si trova in custodia in attesa di ulteriori accertamenti. L’arresto è avvenuto senza incidenti.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato questa mattina a Brolo dai carabinieri della compagnia di Patti Deteneva in casa una pistola illegale ma alle fine è stato scoperto e arrestato dai carabinieri. I militari della compagnia di Patti questa mattina hanno fermato a Brolo un 51enne, originario del luogo e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di arma clandestina. Da qualche tempo, i carabinieri tenevano sotto controllo l'uomo in quanto sospettato di essere in possesso di armi di dubbia provenienza. Nel corso della perquisizione domiciliare odierna, effettuata in un garage nella disponibilità dell’indagato, i militari hanno trovato una pistola calibro 6. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Pistola nascosta nella cassetta delle lettere, scatta l'arrestoUn’arma da fuoco nascosta in un luogo insospettabile, droga pronta per la vendita e un ingente quantitativo di denaro contante, è il bilancio...

Leggi anche: Nascondeva droga, pistola e 5.600 euro in contanti: scatta l'arresto

Contenuti e approfondimenti su Deteneva una pistola illegale in casa....

Discussioni sull' argomento Deteneva sette chili di droga e un’arma illegale: pusher arrestato a Capaccio Paestum; Sparatoria a Mogliano, 30enne patteggia tre anni: è ai domiciliari; Deteneva una pistola modificata: arrestato a Salerno; Salerno pistola scacciacani modificata e munizioni | un arresto.

Deteneva una pistola modificata: arrestato a SalernoUn uomo, A.S. le sue iniziali, è stato arrestato a Salerno con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco. agro24.it

La polizia di Asti sequestra un arsenale a un sessantenne. Condannato a due anni e due mesi l'uomo che lo deteneva #ANSA x.com

Deteneva oltre 40 grammi di crack già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, insieme a un bilancino di precisione e a circa 1.300 euro in contanti. Per questo un giovane di 18 anni di Aprilia, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato co facebook