Derubato del monopattino ferma la volante del 113 e lo recupera

È successo ieri pomeriggio in via Piave. Riconosciuto e bloccato un ventenne asiatico con la refurtiva Nel pomeriggio di martedì, verso le 14.30, mentre una volante del 113 della questura di Venezia transitava in servizio di controllo nel quartiere, un uomo si è avvicinato all'auto della polizia e ha chiesto aiuto agli agenti perché un uomo giovane, asiatico, aveva portato un monopattino. Gli agenti, raccolta la denuncia e la descrizione precisa del presunto responsabile, hanno fatto ricerche nei dintorni ritenendo che potesse essere ancora nei paraggi, probabilmente alla guida del mezzo elettrico e infatti lo hanno trovato. Riconosciuti i tratti, gli abiti, dopo aver verificato con le immagini la sua presenza nel quartiere e la corrispondenza ai fatti, gli agenti lo hanno portato a Santa Chiara per identificarlo.

