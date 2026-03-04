Derthona Basket commemora Enrico Cucchi nel trentesimo anniversario della scomparsa

Derthona Basket ricorda oggi Enrico Cucchi nel trentesimo anniversario della sua scomparsa. La cerimonia si svolge a Tortona, dove Cucchi era una figura di riferimento nel mondo dello sport e della comunità locale. La giornata è dedicata alla memoria di Cucchi, considerando il suo ruolo e il contributo che ha dato alla città.

Oggi si celebra il 30° anniversario della scomparsa di Enrico Cucchi, figura di riferimento per la comunità sportiva di Tortona. La sua perdita, avvenuta il 4 marzo 1996 a 31 anni, è rimasta viva nel tempo attraverso l’esempio di lealtà e dedizione che ha mostrato dentro e fuori dal campo. In occasione della partita di domenica alle ore 18 alla Nova Arena, Derthona Basket rende omaggio al calciatore tortonese che ha segnato la storia di diverse squadre, tra cui Inter, Savona, Empoli, Fiorentina, Bari e Ravenna, e ha rappresentato l’Italia con la nazionale Under 21. La giornata partita prevedrà diverse iniziative commemorative e una possibile sorpresa, con l’obiettivo di ricordare la persona oltre il ruolo sportivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Derthona Basket commemora Enrico Cucchi nel trentesimo anniversario della scomparsa Le Acli festeggiano il trentesimo anniversario della Carta della Pace di CamaldoliArezzo, 31 gennaio 2026 – Le Acli di Arezzo festeggiano il trentesimo anniversario della Carta della Pace di Camaldoli. Trentesimo anniversario di episcopato per l’arcivescovo Riccardo FontanaLa diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro ricorda martedì 6 gennaio 2026, solennità dell’Epifania, il trentesimo anniversario dell’ordinazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Derthona Basket. Final Eight Coppa Italia Basket: Derthona sfida in semifinale Bologna battendo Venezia 95-87TORINO – La Bertram Derthona Tortona gioca con cuore e mette tutta se stessa, aggiudicandosi il quarto di finale di Frecciarossa Final Eight 2026 contro l’Umana Reyer Venezia 95-87 dopo essere stata s ... quotidianopiemontese.it Basket, colpo Derthona. Batte la Reyer Venezia e vola in semifinale di Coppa Italia 2026Si è completato poco fa il tabellone delle semifinali della Final Eight di Coppa Italia 2026. All'Inalpi Arena, nell'ultimo quarto di finale in programma, ... oasport.it