Derby Chivu prepara la mossa a sorpresa a centrocampo

Nel prossimo derby tra Milan e Inter, valido per la 28ª giornata di Serie A, Chivu sta preparando una mossa a sorpresa a centrocampo. La partita si gioca tra due squadre che cercano punti fondamentali in campionato e potrebbe influenzare la classifica finale. La sfida si presenta come un momento chiave per entrambe le squadre, con attenzione sulla formazione e le strategie in campo.

Il derby tra Milan e Inter, valido per la 28ª giornata di Serie A, potrebbe rappresentare uno snodo importante nella corsa allo scudetto. I nerazzurri arrivano alla sfida con un vantaggio di 10 punti in classifica, una situazione che permette alla squadra di Cristian Chivu di preparare la partita con maggiore lucidità e senza l'obbligo di dover forzare a tutti i costi il risultato. Proprio per questo il tecnico nerazzurro starebbe studiando alcune soluzioni tattiche per mettere in difficoltà il Milan. Uno degli aspetti chiave riguarda la costruzione del gioco, spesso neutralizzata dagli avversari che provano a limitare l'influenza di Hakan Calhanoglu, il vero regista della manovra interista.