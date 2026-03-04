Depositi e patrimoni in rete dodici musei in regione fanno sistema | c' è quello archeologico di Cesena

Dodici musei della regione hanno unito le forze per creare un sistema condiviso dedicato ai depositi e ai patrimoni conservati al loro interno. Tra questi c’è anche il museo archeologico di Cesena, che ospita una vasta gamma di reperti e materiali non esposti al pubblico. Questa rete mira a valorizzare e mettere in rete le collezioni conservate nei depositi, spesso poco conosciute.

Tra marzo e maggio, un programma inedito di visite grazie a “Depositi Aperti”. L’assessora Allegni: “Regione laboratorio nazionale di innovazione culturale” C’è un patrimonio silenzioso che abita i musei, custodito oltre le sale espositive, nei depositi dove si conserva la parte più ampia e spesso meno conosciuta delle collezioni pubbliche. “Depositi e Patrimoni in Rete rappresenta una delle esperienze più innovative e significative nate in questi anni nel nostro sistema museale regionale- sottolinea Allegni-. Oggi vediamo i frutti della prima applicazione strutturata in Italia del programma Re-Org: una comunità professionale coesa, capace di condividere competenze, di affrontare insieme le criticità, di reagire alle emergenze e di costruire strumenti operativi concreti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Il patrimonio "invisibile". Svelato il tesoro nascosto: i depositi dell’Archeologico visitabili con seimila reperti Salgono a dodici i distretti biologici: nasce quello AldobrandescoFirenze, 15 gennaio 2026 – C'è una novità per i distretti biologici della Toscana. Aggiornamenti e notizie su Depositi e patrimoni in rete dodici.... Discussioni sull' argomento Tassi conti correnti 2025, il divario tra banche italiane e BCE nel report Unimpresa; Miglior Conto Deposito 2026: Dove Investire la Liquidità in Sicurezza. In Emilia-Romagna nasce la prima rete per la gestione dei depositi musealiIn Emilia Romagna nasce Depositi e Patrimoni in Rete, la prima rete nata in Italia, di cui fanno parte dodici musei dell’Emilia-Romagna, con l’obiettivo di ... chiamamicitta.it Cultura. Nasce in Emilia-Romagna la prima rete italiana per la gestione dei depositi museali, anche con aperture straordinarieUna rete strutturata e stabile per trasformare i depositi museali in spazi strategici di tutela, conservazione e conoscenza. È questo l’obiettivo di ... ravennanotizie.it Fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo Libretto Smart del 2,25% annuo lordo, alla scadenza dei 366 giorni. Hai tempo fino al 5 marzo. https://buonielibretti.poste.it/depositi-supersmart/deposito-supersmart-premium/ #PosteItaliane Gruppo Cassa De facebook ` Cassa Depositi e Prestiti, insieme all’Ambasciata d’Italia a Tokyo @ItalyinJPN, l’ @ITAtradeagency, @SIMEST_IT, @Confindustria e @c x.com