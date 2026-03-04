Depistaggi sull'omicidio di Stefano Cucchi la Cassazione assolve il colonnello dei carabinieri Sabatino

La Cassazione ha assolto il colonnello dei carabinieri coinvolto nei depistaggi sull'omicidio di Stefano Cucchi. Nel procedimento sono state emesse due condanne, tre prescrizioni e tre assoluzioni. L’inchiesta riguarda le azioni intraprese dopo il decesso di Cucchi, morto a Roma nell’ottobre del 2009, sette giorni dopo il suo arresto.

Due condanne, tre prescrizioni e tre assoluzioni. È il bilancio definitivo del procedimento relativo ai depistaggi messi in atto dopo la morte di Stefano Cucchi, deceduto nell'ottobre del 2009 a Roma sette giorni dopo il suo arresto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Depistaggi Cucchi, Cassazione assolve il colonnello Lorenzo Sabatino(Adnkronos) – La Cassazione ha assolto il colonnello Lorenzo Sabatino, mentre ha rigettato i ricorsi degli altri carabinieri che erano stati...

Caso Cucchi: la Cassazione assolve il colonnello Sabatino per l'ipotesi di depistaggioLa Cassazione ha assolto il colonello dei carabinieri, Lorenzo Sabatino, nell’ambito del procedimento sui depistaggi legati al caso di Stefano...

Altri aggiornamenti su Stefano Cucchi.

Temi più discussi: Non solo Rogoredo: dal caso Cucchi alla Uno Bianca, quando la divisa finisce sotto accusa; Senso di impunità, depistaggi, omertà: la polizia ha bisogno di anticorpi, intervista all’avvocato Fabio Anselmo; Omicidio di Rogoredo tra piste e depistaggi: il pusher era davvero taglieggiato dal poliziotto che lo ha ucciso?; Omicidio di Rogoredo l' avvocato Fabio Anselmo | Chi ha perso la vita resta ai margini mentre la politica sfrutta la cronaca per ottenere consenso.

Depistaggi sull’omicidio di Stefano Cucchi, la Cassazione assolve il colonnello dei carabinieri SabatinoDue condanne, tre prescrizioni e tre assoluzioni. È il bilancio definitivo del procedimento relativo ai depistaggi messi in atto dopo la morte di Stefano ... fanpage.it

Depistaggi su Cucchi, la Cassazione assolve il colonnello SabatinoDue condanne, tre prescrizioni e tre assoluzioni. E' il bilancio definitivo del procedimento relativo ai depistaggi messi in atto dopo la morte di Stefano Cucchi, deceduto nell'ottobre del 2009 a Roma ... ansa.it

La Cassazione ha assolto il colonello dei carabinieri, Lorenzo Sabatino, nell'ambito del procedimento sui depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi, deceduto il 15 ottobre del 2009 a Roma. Rigettati i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in facebook