Delpini in Duomo per le vittime di guerra | La morte è l' unico esito di questo assurdo sperpero di ogni risorsa

L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, si è radunato nel Duomo per pregare per le vittime di tutte le guerre attualmente in corso, rispondendo all'invito del Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa. Durante la cerimonia, ha commentato che la morte rappresenta l’unico risultato di questo spropositato spreco di risorse. La preghiera si è svolta in un clima di raccoglimento e riflessione.

L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha pregato in Duomo per le vittime di tutte le guerre in corso, come proposto dal Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa. L'iniziativa fa parte del percorso quaresimale ‘Catena eucaristica’. “In un momento in cui sembra che tutti siano contro tutti, siamo qui a dichiarare l'intenzione di percorrere la via improbabile percorsa da Gesù e cioè di non essere contro nessuno e di vivere a favore di tutti - ha aggiunto il monsignore -. Si accumulano sulla faccia della terra vittime senza numero, senza nome. La morte è l'unico esito di questo assurdo sperpero di ogni risorsa e i vincitori esibiscono come trofei i volti di quelli che sono riusciti a uccidere, come in epoche barbariche”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il Natale dell'arcivescovo Mario Delpini: la visita al carcere di Bollate, la Messa in Duomo e la partenza per lo Zambia

Delpini prega in Duomo per le vittime di tutte le guerre: La morte è l'unico esito di questo assurdo sperpero di ogni risorsaL'iniziativa rientra nel percorso quaresimale Catena eucaristica che coinvolge le Chiese europee e vuole essere un'esperienza di comunione e un segno visibile di speranza per l'intero continente. N ... msn.com

Chiesa, Delpini: perdono e riconciliazione uniche speranze umanitàMilano, 4 mar. (askanews) – Si è da poco conclusa nel Duomo di Milano la celebrazione promossa dalla Diocesi per pregare per le vittime di tutte le guerre, secondo quanto proposto dal Consiglio delle ... askanews.it

