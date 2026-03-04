Deliveroo via libera al controllo giudiziario Non ci sostituiamo allo Stato ma la legalità va ripristinata

Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha convalidato il controllo giudiziario su Deliveroo Italy, seguendo l’esempio del caso Glovo. Il provvedimento è stato disposto nei giorni scorsi dal pubblico ministero Paolo Storari. Deliveroo ha dichiarato di non voler sostituire lo Stato, ma di ritenere necessario ripristinare la legalità.

Milano – Sulla stessa linea del caso Glovo, il giudice per le indagini preliminari di Milano ha convalidato anche il controllo giudiziario di Deliveroo Italy, disposto nei giorni scorsi dal pm Paolo Storari. Parte ora una fase di dialogo con le piattaforme, con possibili passi avanti che verranno relazionati nei prossimi mesi dai due amministratori giudiziari nominati per traghettarle verso condizioni di legalità. Non è “un compito di supplenza rispetto ad altre agenzie o poteri dello Stato rimasti inermi”, ma va garantito “il ripristino della legalità” per evitare ancora un “grave sfruttamento lavorativo”, evidenzia il gip Roberto Crepaldi nel provvedimento con cui ha convalidato il controllo giudiziario di Deliveroo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

