Deepfake e sovranità digitale indeboliscono la capacità di punire i crimini internazionali

Il 3 marzo 2011, nel quartiere di Abobo ad Abidjan, alcune donne scesero in strada per chiedere il rispetto del voto. Negli ultimi anni, l'uso di deepfake e le sfide legate alla sovranità digitale hanno complicato la possibilità di perseguire i crimini internazionali, indebolendo strumenti tradizionali di giustizia e rendendo più difficile distinguere realtà da finzione.

Il 3 marzo 2011, nel quartiere di Abobo ad Abidjan, alcune donne scesero in strada per chiedere il rispetto del voto. La repressione fu brutale, documentata in tempo reale da telefoni cellulari e diffusa sui social. Quelle immagini entrarono nel procedimento davanti alla Corte penale internazionale contro Laurent Gbagbo. Ma non bastarono per una condanna. Il caso Abobo è diventato la cartina di tornasole di una tensione che attraversa la giustizia globale: la distanza tra la potenza documentativa del digitale e la rigidità delle garanzie processuali. Video e foto raccontano l’orrore in tempo reale, ma, senza metadati affidabili, senza una chiara catena di custodia, senza autenticazione forense, rischiano di non superare la soglia dell’«oltre ogni ragionevole dubbio». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

1 bambino su 4 non riconosce una violazione della privacy, ma aumenta del 20% la capacità di individuare i deepfakeUn bambino su quattro nella scuola primaria non riconosce i rischi legati al digitale e meno di uno su due – il 46% – è in grado di individuare una...

