La premier ha incontrato i dirigenti di Eni e Snam per discutere del Decreto Bollette, che dovrà essere riscritto in conformità alle regole Ue. Nel frattempo, un emendamento sostenuto dalla Lega, e presentato dal viceministro Gava, mira a impedire la cessione di quote delle riserve energetiche. La discussione si concentra sulla gestione delle riserve e sulle future norme di settore.

Riunione della Meloni con i vertici di Eni e Snam per fare il punto. Pronto un emendamento sponda Lega (viceministro Gava ) per evitare la cessione di quote di riserve. Durante le emergenze, i vincoli sui conti e tasse green come gli Ets non hanno senso. È appena nato e il decreto Bollette si prepara già ad essere profondamente modificato. Nessuna pressione di questo o quel gruppo di imprese ma è l’escalation sui prezzi di petrolio e gas provocata dall’inizio del conflitto in Iran che sta mettendo a rischio le forniture energetiche globali. Il secondo day after dell’attacco a Teheran è stato, se possibile, peggiore del primo perché ci si è resi conto che la guerra non sarà breve e soprattutto che con una velocità inaspettata sta coinvolgendo buona parte dei Paesi del Golfo Persico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Decreto Bollette da rifare, come le regole Ue

Regole Ue e rinnovabili gonfiano le bollette di famiglie e impreseIl tanto atteso decreto bollette sta per arrivare, ha confermato Giorgia Meloni in tv qualche sera fa.

Nuovo bonus bollette da 55 euro, a chi spetta e da quando: le novità in arrivo nel decreto Energia in CdmDopo mesi di rinvii, il decreto Energia sarebbe in dirittura d'arrivo al Consiglio dei ministri della prossima settimana.

Aggiornamenti e notizie su Decreto Bollette da

Discussioni sull' argomento Tabarelli (Nomisma Energia): Bollette su del 15%, il decreto energia già bruciato; Dal federalismo asimmetrico all’autonomia indifferenziata per blocchi di regioni.

Il doppio stop al decreto bollette: bonus tagliati e aiuti pericolosi, ecco cosa non quadraCon i prezzi del gas in aumento per la guerra in Iran, continua a far discutere l'intervento del governo sul sistema che regola il prezzo dell'energia. E sugli aiuti alle famiglie la realtà è ben dive ... today.it

Bollette, chi paga davvero la CO2? I dubbi sul rimborso alle centrali a gasIl decreto promette di abbassare il prezzo dell’elettricità rimborsando le quote Ets ai produttori. Lo studio di Ecco avverte: il costo rischia di ricadere ... repubblica.it

Se il decreto bollette era già un provvedimento pavido e insufficiente, oggi, con le fiamme che avvolgono il Medio Oriente, è diventato carta straccia. Mentre il rischio di una stangata da 600 euro annui incombe su famiglie e imprese, il governo Meloni resta afo facebook

Decreto bollette, bonus da 115 euro e incentivi al gas: un provvedimento senza riforme strutturali x.com