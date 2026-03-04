Debora Serracchiani | Votare No al referendum e salvare la Costituzione È l’ombrello che ci ha salvato nei momenti difficili

Il 4 marzo 2026 a Pisa, Debora Serracchiani, responsabile Giustizia della segreteria nazionale del PD, ha invitato a votare No al referendum, affermando che la Costituzione rappresenta un “ombrello” che ha protetto il paese nei momenti difficili. La sua dichiarazione si rivolge agli elettori e si concentra sull’importanza di preservare il testo costituzionale.

Pisa, 4 marzo 2026 – Debora Serracchiani, responsabile Giustizia della segreteria nazionale Pd, venerdì 6 marzo, ore 18, sarà a Pisa al Centro Maccarrone per l’iniziativa organizzata dalla federazione provinciale dem pisana a sostegno del No in vista del referendum sulla riforma della magistratura del 22 e 23 marzo, dialogando con il costituzionalista Andrea Pertici. Onorevole Serracchiani, perché è convinta che questa proposta di riforma sia da bocciare? «Anzitutto perché non affronta né risolve i problemi reali della giustizia. Quelli di tanti precari che lavorano nel settore, dei magistrati che operano con carichi di lavoro superiori alla media europea, degli uffici giudiziari spesso inadeguati, fatiscenti, penso alla digitalizzazione del processo penale, di fatto fallita, tanto da aver spinto i magistrati a tornare al cartaceo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Referendum: Debora Serracchiani e il Pd, le iniziative per il no a PisaPisa, 4 marzo 2026 – Debora Serracchiani sarà a Pisa per il no al referedum, c ontrariamente a quanto erroneamente riportato - per un refuso durante l'impaginazione - nel titolo dell'edizione cartacea ... lanazione.it

Ieri sera, insieme a Debora Serracchiani, abbiamo spiegato e sostenuto il No al referendum. Quando si cambia la Costituzione non si modifica una legge qualunque: si tocca l’equilibrio tra i poteri dello Stato, le garanzie dei cittadini, la qualità della nostra dem facebook