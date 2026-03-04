debitoo group a bergamo un nuovo interlocutore per la gestione del debito

Debitoo Group apre una sede a Bergamo offrendo assistenza diretta a famiglie e imprese in difficoltà finanziaria. L’azienda si occupa di consulenza e negoziazione con banche e finanziarie, fornendo supporto concreto per gestire i debiti. La presenza locale mira a facilitare i rapporti tra clienti e istituti di credito, offrendo un punto di riferimento dedicato nella città.

Un supporto più diretto per famiglie e imprese in difficoltà finanziaria, tra consulenza e negoziazione con banche e finanziarie. Tiziana Benvenuto: «Il nostro compito è aiutare le persone a orientarsi» Ci sono debiti che nascono «piccoli» e poi, a forza di rate, interessi, imprevisti e scadenze che si accavallano, diventano un rumore di fondo costante. È spesso lì che si passa dal semplice affanno alla necessità di una strategia: capire cosa si sta pagando davvero, quali margini di trattativa esistono, quali tutele la normativa mette a disposizione e, soprattutto, da dove cominciare.È in questo contesto che entra in gioco Debitoo Group,... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

