de gregori montezemolo bertolucci stories a la italia fest

Le storie di Francesco De Gregori, Luca Cordero di Montezemolo e Bernardo Bertolucci, tre grandi protagonisti della cultura e dell’imprenditoria italiana, saranno al centro della 21ª edizione del Los Angeles Italia Festival, in programma dall’8 marzo all’iconico TCL Chinese Theatre. La manifestazione, fondata e prodotta da Pascal Vicedomini, è promossa dall’Istituto Capri nel Mondo con il sostegno del Ministero della Cultura, il patrocinio del MAECI e del MIT, la partecipazione di Intesa Sanpaolo, KPMG e Rainbow, e la collaborazione diretta di ICE, Istituto Italiano di Cultura e Consolato Generale d’Italia a Los Angeles. Il programma 2026 intreccia cinema d’autore, fiction, grande musica e documentari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

LA Italia Fest omaggia Bertolucci nel 50° di "Novecento"La proiezione speciale di "Novecento" (1900), capolavoro di Bernardo Bertolucci, per il 50º anniversario dell'uscita sarà tra gli eventi centrali...

