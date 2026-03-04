De Bruyne e Anguissa sono ancora in fase di recupero e non ci sono indicazioni precise sulla loro presenza in campo contro il Torino. Il Napoli e l'allenatore Conte attendono notizie ufficiali sui loro eventuali ritorni, ma al momento non è possibile stabilire se saranno disponibili per la prossima partita. La questione riguarda ancora i tempi di recupero e la possibilità di utilizzare i giocatori in questa fase della stagione.

Il Napoli e Conte aspettano con ansia il rientro in campo di De Bruyne e Anguissa. Un rientro che l’allenatore non ha voluto forzare, così come fatto per Lukaku considerando l’entità degli infortuni dei due calciatori, ma finalmente le notizie che trapelano sono quelle di poterli vedere entrambi nella gara di venerdì contro il Torino allo stadio Maradona. Il Corriere dello Sport scrive “Sia De Bruyne che Anguissa hanno svolto l’intera seduta d’allenamento con il gruppo. KDB era rientrato dal Belgio tirato a lucido e da lunedì ha ripreso a lavorare con il gruppo a disposizione di Antonio Conte; il camerunese era invece già arruolabile per la partita con l’Hellas, ma lo staff ha scelto la linea della prudenza, preferendo consolidare la condizione piuttosto che forzare i tempi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne e Anguissa in campo contro il Torino? Per il Corsport è presto per parlare di minutaggio

Napoli: De Bruyne è tornato ad allenarsi in gruppo, Anguissa dovrebbe esserci contro il Torino (Di Marzio)Ancora in dubbio, invece, la convocazione di McTominay, che sente ancora fastidi muscolari.

