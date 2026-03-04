Ddl contro antisemitismo ok del Senato | 20 milioni per scuole linee guida su memoria Shoah da aggiornare in sei mesi
Il Senato ha approvato il disegno di legge S. 1004, dedicato al contrasto all'antisemitismo, con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astensioni. La legge prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro destinati alle scuole e l'adozione di linee guida sulla memoria della Shoah, che dovranno essere aggiornate entro sei mesi.
L'Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge S. 1004 "Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo" con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei deputati per la seconda lettura. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Meloni ricorda la Shoah nel Giorno della Memoria: l’impegno del governo contro l’antisemitismo e il ruolo educativo delle scuole italianeIl Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in occasione del Giorno della Memoria, data che segna l’81°...
Antisemitismo, il Senato approva il ddl. Il Pd si spacca: sei “riformisti” votano Sì contro la linea del gruppoPrimo via libera dell’aula del Senato al ddl sul contrasto all’antisemitismo, approvato con 105 sì, 24 no e 21 astensioni.
