Ddl contro antisemitismo ok del Senato | 20 milioni per scuole linee guida su memoria Shoah da aggiornare in sei mesi

Il Senato ha approvato il disegno di legge S. 1004, dedicato al contrasto all'antisemitismo, con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astensioni. La legge prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro destinati alle scuole e l'adozione di linee guida sulla memoria della Shoah, che dovranno essere aggiornate entro sei mesi.