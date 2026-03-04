Il dibattito sul Ddl Bongiorno si concentra sulla definizione di consenso, con Gino Cecchettin che afferma che solo un sì può rappresentare un vero accordo. Secondo lui, un no rimane tale, ma solo un sì garantisce un consenso autentico. La discussione si incentrata sulla distinzione tra espressioni di accordo e dissenso, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

(LaPresse) ”Sul tema del consenso nel Ddl Bongiorno, “Io come cittadino penso che per il consenso serva un sì, è vero che un no è un no ma solo con il sì c’è vero consenso. Se pensiamo al caso di Gisele Pelicot, il no non c’era come non c’era il sì. é un caso che fa vedere quanto la legge guardi solo una parte della realtà”. Così Gino Cecchettin a margine di un incontro all’Università Cattolica a Milano. A chi gli chiedeva cosa si sentirebbe di chiedere al governo di Giorgia Meloni sul tema del ddl stupri, Cecchettin ha risposto: “Se c’era l’accordo iniziale non capisco perché poi si sia cambiato. Chiederei di rivedere e riconsiderale la legge perché è un po’ quello che tutti chiedono”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ddl Bongiorno, Gino Cecchettin: “Solo con il sì c’è vero consenso"

Gino Cecchettin in Cattolica: "Solo se c'è il sì, c'è il consenso. Sanremo? No all'amore come possesso"

"No al ddl Bongiorno": in corteo centinaia di persone, "Il consenso non si tocca lo difenderemo con la lotta"

Gino Cecchettin: Giulia desiderava vivere, quindi cercherò di vivere anche per lei

