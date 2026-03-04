Davide Di Rosolino in spettacolo a Viterbo

Mercoledì 11 marzo, il teatro San Leonardo di Viterbo ospiterà Davide Di Rosolino che presenta il suo nuovo tour. L'evento è previsto per le 21,30 e rappresenta l'appuntamento principale della serata. La performance vedrà l'artista in scena di fronte al pubblico locale, con lo spettacolo che durerà circa un'ora e mezza.

Mercoledì 11 marzo, il nuovo tour di Davide Di Rosolini fa tappa al teatro San Leonardo di Viterbo. L'appuntamento con lo spettacolo è fissato alle ore 21,30. Cantautore per alcuni, comico per altri, Di Rosolini costruisce un linguaggio scenico personale in cui musica e parola convivono in equilibrio instabile ma efficace. Le sue performance alternano brani originali, narrazione e momenti di ironia, offrendo uno sguardo disincantato e al tempo stesso poetico sulle contraddizioni contemporanee. I biglietti (12 euro) sono disponibili online sul sito di eventiarcheoares.it, al bistrot del teatro o all'Undergroud. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

