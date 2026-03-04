Davide Calabria verso il ritorno in Serie A doppia opzione per l’ex Milan | CM

Davide Calabria, attualmente al Panathinaikos, potrebbe lasciare il club greco dopo un solo anno e tornare in Serie A. Sono state avanzate due possibilità per il terzino destro, il quale ha giocato in passato con il Milan. La sua decisione dipenderà dalle offerte e dalle trattative in corso. Calabria è pronto a valutare le opzioni per il suo futuro professionale.

Davide Calabria potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione con il terzino destro che potrebbe salutare il Panathinaikos dopo una sola annata vissuta in Grecia. Il terzino destro, classe 1996, si è trasferito ad Atene durante la scorsa estate dopo aver visto scadere il suo prestito al Bologna e il contratto con il Milan. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per il ritorno del laterale in Italia. L'ex giocatore del Milan sta vivendo una buona annata, anche in Europa League, con il Panathinaikos, ma il richiamo della Serie A potrebbe convincerlo a far ritorno nel nostro Paese.