David batosta terrificante | questa fa davvero male

In un colpo di scena che ha sorpreso il mondo del calcio, la Juventus ha comunicato ufficialmente la partenza dell’attaccante David. La notizia è stata diffusa poco fa, lasciando tifosi e addetti ai lavori senza parole. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito al momento, e la decisione ha subito creato grande attenzione tra gli appassionati.

Colpo di scena in casa Juventus poco fa: ecco l’annuncio sull’attaccante David che lascia tutti senza parole. In estate è arrivato da Lille con numeri davvero importanti, ma Jonathan David ha fin qui deluso le aspettative. L’attaccante canadese classe 2000 fatica a imporsi nel reparto offensivo della Juventus e fin qui ha raccolto appena 5 gol e 2 assist: davvero troppo poco per il centravanti titolare del club bianconero che, dopo Vlahovic, ha il secondo ingaggio più alto della rosa (6 milioni di euro netti a stagione) insieme a Yildiz. Anche nell’ultima sfida di campionato contro la Roma, David ha giocato malissimo non rendendosi quasi mai pericoloso nell’area di rigore avversaria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - David, batosta terrificante: questa fa davvero male Leao, batosta terrificante: l’annuncio gela i tifosi del MilanL’ultimo annuncio scuote i sostenitori del Milan: il protagonista è ancora una volta Leao, ecco tutti i dettagli. Una Hotels, perdere così fa davvero maleTRIESTE 92 UNA HOTELS 82 dts TRIESTE: Toscano-Anderson 16, Ross 14, Deangeli, Uthoff 12, Ruzzier 7, Sissoko 5, Candussi 4, Iannuzzi n. Disguised as a man, she charmed the CEO—and accidentally got pregnant with his heir! #drama #engsub