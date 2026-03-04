Datti una calmata Uomini e Donne furia Maria De Filippi | proprio il più famoso

Durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa il 3 marzo, si è verificato un acceso confronto tra Ciro Solimeno e altri partecipanti nel corso del trono Classico. Maria De Filippi ha intervenuto più volte, invitando i presenti a mantenere la calma e a evitare escalation di tensione. La discussione ha coinvolto i protagonisti, creando un momento di forte agitazione nello studio.

Nello studio di Uomini e Donne, la puntata andata in onda il 3 marzo ha visto un momento di forte tensione legato al percorso di Ciro Solimeno, protagonista del trono Classico. La seconda parte dell’appuntamento è stata incentrata su un confronto avvenuto in esterna con Alessia, trasmesso integralmente in studio e seguito da interventi degli opinionisti e della conduttrice. Nel filmato mostrato, il dialogo tra i due è risultato particolarmente acceso, con scambi a toni elevati per diversi minuti. Durante la discussione, è intervenuto anche Gianni Sperti, richiamando l’attenzione sul limite dei modi utilizzati. Successivamente, è stata Maria De Filippi a prendere la parola rivolgendosi direttamente al tronista con una domanda: “Ma non ti sembra di esagerare?”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

