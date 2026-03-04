Darmian | Importante fare risultato Fischi Bastoni? Non lo condizionano

Dopo lo zero a zero contro il Como al Sinigaglia, Matteo Darmian ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l'importanza di ottenere risultati e commentando i fischi rivolti a Bastoni, affermando che non lo condizionano. Ha analizzato la prestazione dell’Inter e ha affrontato le polemiche che hanno coinvolto il difensore, senza entrare in dettagli o motivazioni.

Darmian. Dopo lo 0-0 maturato al Sinigaglia contro il Como, Matteo Darmian ha analizzato la prestazione dell’Inter in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle polemiche che hanno coinvolto Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro ha voluto spegnere ogni critica nei confronti del compagno: “Bastoni non deve essere giudicato solo per un episodio. Lo conosco da 6 anni all’Inter, è una persona che ha dei valori, non si può dire niente“. Inevitabile uno sguardo anche al percorso di avvicinamento alla gara, con Darmian che ha spiegato come la squadra abbia dovuto preparare l’impegno in pochi giorni: “Abbiamo cercato di preparare in pochi giorni questa sfida perché sapevamo quanto potesse essere importante. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Le bellissime parole di #Fabregas a difesa di #Bastoni, ricoperto di fischi anche questa sera. #PassioneInter #Inter #Amala #FCIM facebook

Fabregas: "I fischi a Bastoni Lui gioca nella squadra del momento in Italia, la più forte. Quando succedono cose del genere che fanno alzare la voce a tutti si va contro il più forte. Non lo conosco, ho parlato un paio di volte con lui ed è un giocatore top. Penso x.com