Darmian a Mediaset | Pareggio giusto l’importante era non perdere Sul ritorno e il derby dico questo

Darmian, giocatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Mediaset commentando il risultato della semifinale di Coppa Italia. Ha detto che il pareggio è un risultato giusto e che l’obiettivo principale era evitare la sconfitta. Sul ritorno e il derby, Darmian ha espresso le sue impressioni, senza ulteriori dettagli o analisi.

Inter News 24 Darmian, esterno dell’Inter, ha commentato il pareggio nell’andata delle semifinali di Coppa Italia: le sue dichiarazioni. Al termine della semifinale d’andata di Coppa Italia terminata sullo 0-0 al Sinigaglia, Matteo Darmian ha analizzato il momento dell’ Inter ai microfoni di Mediaset. Il veterano nerazzurro ha predicato calma nonostante il mancato successo contro il Como di Fàbregas, sottolineando come la qualificazione resti apertissima per il match di ritorno a San Siro. PAROLE – « Sapevamo le qualità del Como, come palleggiano e come escono dalle pressioni. Siamo stati bravi, atteggiamento giusto. Volevamo portare a casa una vittoria ma guardiamo avanti, domenica c’è una partita importante, penseremo al ritorno quando arriverà. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Darmian a Mediaset: «Pareggio giusto, l’importante era non perdere. Sul ritorno e il derby dico questo» Chivu a Dazn: «Mi prendo l’atteggiamento, il pareggio è il risultato giusto ma ho un rammarico. Sulla lotta scudetto vi dico questo»di Redazione Inter News 24L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto stasera in campionato contro il... Leggi anche: Carlos Augusto dopo Parma Inter: «Siamo concentrati su di noi. Importante vincere, anche per questo motivo. E sul record di Dimarco dico questo»