Domenica 13 dicembre 2015, alle 15:36, dalla stazione ‘Ancona Marittima’ partì l’ultimo treno regionale senza annunci ufficiali o segnali acustici. Quel giorno il clima era freddo, ma senza neve o pioggia. La stazione, simbolo della città, si trova al centro di un progetto di riqualificazione che mira a fermare il degrado e a ridare vita a questa struttura.

Ancona, domenica 13 dicembre 2015, ore 15,36: "Dal primo binario è in partenza il treno regionale". Quel giorno faceva freddo, ma non troppo e in realtà non ci fu alcuna voce registrata dall’altoparlante che annunciava l’ultimo treno in partenza dalla stazione ‘ Ancona Marittima ’. Eppure il senso era quello. Il pomeriggio, in tanti si ritrovarono lungo il binario principale della fermata, soprattutto cittadini affezionati al servizio ferroviario, con locomotiva e vagoni che arrivavano alle spalle della Banca d’Italia, anche se tra loro c’era pure chi il treno che portava in città non l’aveva mai preso. I ricordi di una cerimonia fatta di mestizia e impotenza, con gli intervenuti a salutare il treno che lentamente muoveva dal binario per l’ultimo viaggio e i passeggeri, pochi, a ricambiare il saluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dall’ultimo viaggio alla svolta. Stop al degrado e un nuovo progetto. Così la città si è ripresa un simbolo

