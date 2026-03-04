Dall’ipersonico al laser spaziale | i segnali di un’Europa che investe in tecnologia strategica

In Europa si discute frequentemente di regole, bilanci e governance, ma si parla meno di tecnologia strategica. Recentemente si sono suscitati segnali di investimenti e sviluppi in settori come l’ipersonico e il laser spaziale. Le discussioni pubbliche si concentrano su temi economici e politici, lasciando spesso in secondo piano le innovazioni tecnologiche che potrebbero influenzare il futuro.

Roma, 4 mar – Nel dibattito pubblico europeo si parla spesso di regole, bilanci e governance. Molto meno di tecnologia strategica. Eppure, nelle ultime settimane, due notizie provenienti da ambiti diversi raccontano un aspetto meno visibile ma rilevante: l'Europa sta investendo e ottenendo risultati in settori ad altissima intensità tecnologica, con ricadute sia militari sia civili. La prima riguarda il campo dell'ipersonico. Secondo quanto riportato da HDblog, la startup europea Hypersonica ha effettuato un test che ha superato Mach 6, ossia oltre 7.000 chilometri orari. Si tratta di una soglia che colloca il progetto in un ambito finora dominato da poche potenze globali.