Dall' edilizia su fune alla Borsa | il racconto dell' impresa visionaria di Deborah Dirani

Nuovo appuntamento alla Libreria Mondadori di Forlì. Sabato 7 marzo, alle 17.30, la libreria di Corso della Repubblica ospiterà la presentazione del libro "Vertigini. Una storia acrobatica", scritto dalla giornalista Deborah Dirani. L'autrice dialogherà con il pubblico per ripercorrere una vicenda imprenditoriale e umana fuori dal comune, nata da un’intuizione folle e trasformata in un successo internazionale. Un'occasione per scoprire cosa si cela dietro il marchio EdiliziAcrobatica, attraverso le parole di chi ne ha vissuto l'ascesa da vicino. Tutto comincia per caso, in una sera d’estate di oltre trent’anni fa, quando un giovane skipper si cala da un tetto con una fune per aiutare un amico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dall'acqua al cielo: la rivoluzione di Acrobatica nel romanzo di Deborah Dirani

«Vertigini» raccoglie la storia dell'azienda Acrobatica, leader nel settore dell'edilizia su fune

Vertigini, in un libro la storia dell'edilizia Acrobatica