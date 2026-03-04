Dalle tavole degli atleti olimpici alle famiglie in difficoltà | la staffetta del Banco Alimentare

Il Banco Alimentare ha distribuito oltre 19.000 porzioni di cibo cotto, due tonnellate di pane, quasi 500 chili di frutta e circa tre tonnellate di materie prime. La staffetta coinvolge gli atleti olimpici e le famiglie in difficoltà, con un impegno che attraversa diverse realtà. La consegna di questi alimenti dimostra il lavoro di raccolta e distribuzione portato avanti dall’organizzazione.

Oltre 19mila porzioni di cibo cotto, ma anche due tonnellate di pane, quasi 500 kg di frutta e circa tre tonnellate di materie prime. È quanto ha recuperato il banco alimentare della Lombardia durante le olimpiadi di Milano-Cortina. Tutto cibo ancora perfettamente commestibile che è stato recuperato e, attraverso il Banco Alimentare, distribuito a persone condizioni di fragilità. Non solo, altro cibo è stato raccolto dal banco alimentare del veneto: circa 3.400 porzioni di cibo cotto, più di 80 kg di frutta, quasi 270 kg di verdura, oltre 110 kg di pane e oltre 1,2 tonnellate di materie prime. Mentre Trentino Solidale ODV in Val di Fiemme ha recuperato complessivamente oltre una tonnellata di porzioni di cibo e 363 kg di materie prime. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

