Dall' Avis di Fiorenzuola più di mille donazioni nel 2025

Nel 2025, l'Avis di Fiorenzuola ha registrato oltre mille donazioni, dimostrando un impegno continuo nella promozione della cultura del dono. L’associazione ha lavorato per rafforzare la propria presenza nel territorio e ha mantenuto rapporti costanti con i donatori, puntando a sensibilizzare sempre più persone alla donazione di sangue.

Un anno di impegno costante nella promozione della cultura del dono, nel rafforzamento della presenza sul territorio e nella cura dei rapporti con i donatori. È questo il bilancio dell’attività di Avis Comunale Fiorenzuola d'Arda presentato in occasione dell’assemblea annuale dei soci, momento di confronto e trasparenza che ha permesso di fare il punto sulle attività svolte e sulle prospettive future dell’associazione. Al 31 dicembre 2025 la sezione di Fiorenzuola conta 601 soci tra donatori e collaboratori, di cui 596 donatori attivi, con una presenza significativa di giovani: 164 soci hanno meno di 35 anni. Dal punto di vista... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Avis di San Benedetto, nel 2025 salgono le donazioni: "Risultato in controtendenza"Cresce la cultura del dono di sangue a San Benedetto, dove i numeri raccontano una comunità sempre più attenta alla solidarietà e alla salute... Avis: "Obiettivo ambizioso per il 2026: mille donazioni"Vanno a gonfie vele le attività delle sezioni Avis di Sant’Elpidio a Mare e di Porto Sant’Elpidio, stando ai dati emersi dalle assemblee annuali. Contenuti utili per approfondire Dall'Avis di Fiorenzuola più di mille... Argomenti discussi: Avis: Obiettivo ambizioso per il 2026: mille donazioni; Sana alimentazione e lotta alla sedentarietà, ecco gli eventi in programma a marzo nel Cesenate. Dall'Avis di Fiorenzuola più di mille donazioni nel 2025L’associazione, realtà storica del territorio nata nel 1953 grazie all’iniziativa del dottor Lorenzo Braibanti e di un primo gruppo di 48 donatori, continua a rappresentare un punto di riferimento per ... ilpiacenza.it