Dalla spinta alla retromarcia | calano gli aiuti per le auto elettriche e ibride

Negli ultimi anni, le auto elettriche e ibride hanno ricevuto sostegno attraverso incentivi statali, agevolazioni fiscali e promesse di vantaggi economici. Tuttavia, recentemente, sono stati ridotti gli aiuti destinati a questi veicoli, segnando un cambio di approccio nelle politiche di promozione della mobilità sostenibile. La decisione coinvolge le misure di supporto che erano state ampliate negli anni precedenti.

Negli ultimi anni le auto elettriche e ibride sono state al centro delle politiche di transizione ecologica, sostenute da incentivi statali, agevolazioni fiscali e promesse di vantaggi economici destinati a favorirne la diffusione. Bonus all’acquisto, esenzioni dal bollo, accesso gratuito o scontato alle ZTL e contributi per l’installazione di colonnine domestiche hanno rappresentato un forte stimolo per cittadini e imprese. Oggi, però, lo scenario sembra cambiare: la riduzione o la rimodulazione degli aiuti pubblici sta generando incertezza e rallentando l’entusiasmo iniziale. In questo contesto, molte aziende stanno rivalutando le proprie strategie di mobilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

