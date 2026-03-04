Dalla musica come ponte | il progetto per i migranti a Bologna

A Bologna, un progetto chiamato Music and Resilience utilizza la musica come strumento di connessione tra le persone, in particolare per i migranti. L'iniziativa è dedicata alla memoria di Lucio Dalla e mira a favorire l'inclusione attraverso attività musicali. Il progetto coinvolge migranti e cittadini, creando momenti di condivisione e scambio culturale. La musica viene impiegata come mezzo di integrazione e dialogo tra diverse realtà.

La musica non è solo intrattenimento, ma diventa un vero e proprio ponte tra le persone quando si parla del progetto Music and resilience dedicato alla memoria di Lucio Dalla. In occasione della serata intitolata Liberi che si terrà il 4 marzo all'Arena del Sole di Bologna, i ragazzi del liceo musicale a lui dedicato saliranno sul palco per eseguire un brano riarrangiato. Questa iniziativa nasce dall'associazione Prima Materia, un laboratorio sociale con sede a Montespertoli in Toscana che ha portato la sua esperienza di musicoterapia dal 2011 fino ai territori più fragili come la Palestina, il Libano, l'Ucraina e ora anche a Lampedusa e lungo la rotta balcanica.