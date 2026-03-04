Stasera a Bologna, all’Arena del Sole in via Indipendenza, Graziano Galatone parteciperà a una rappresentazione teatrale e lirica dedicata a Lucio Dalla, intitolata

Un viaggio nel Lucio Dalla più teatrale e lirico. Graziano Galatone sarà presente stasera all’Arena del Sole in via Indipendenza a Bologna. ‘Liberi’ è una notte per festeggiare il compleanno del cantautore scomparso nel 2012. L’evento è prodotto da Qn-il Resto del Carlino, ideato con la Fondazione Lucio Dalla. Tosca Amore Disperato è un’opera moderna scritta da Lucio Dalla. Lei ha interpretato Cavaradossi. Cosa le ha lasciato questa collaborazione? "Da anni il mio pallino in testa è Tosca Amore Disperato. Lucio ha sempre avuto un occhio di riguardo per le sperimentazioni. Sto cercando di rimetterla in scena in tutti i modi, non è possibile che il pubblico di Dalla non conosca quest’opera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla in versione teatrale e lirica: "Tosca Amore Disperato vale tanto"

