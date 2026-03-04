Dalla grafica cinese alla poesia Tang | 10 anni di studio si celebrano

Sabato 7 marzo alle 18:00, il Circolo Amici del Museo di Castagnole delle Lanze ospiterà un incontro culturale dedicato a dieci anni di studio, che uniscono la grafica cinese e la poesia Tang. L'evento si propone di celebrare questa decennale esperienza, coinvolgendo appassionati e curiosi in un appuntamento che mette in risalto il percorso di ricerca e apprendimento. La serata si svolgerà presso la sede del circolo, in un ambiente dedicato alla cultura e alla condivisione.

Sabato 7 marzo alle 18:00, il Circolo Amici del Museo di Castagnole delle Lanze ospiterà un incontro culturale che trasforma una passione personale in un evento collettivo. L'occasione è la presentazione dell'opera Invito alla poesia di Li Bai, scritta da Stefano Occhetti e pubblicata da Europa Edizioni. Questo appuntamento non è solo una semplice lettura, ma rappresenta il punto di arrivo di un decennio di studio linguistico iniziato quasi per caso dall'autore, portando la cultura della dinastia Tang nel cuore dell'Appennino. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Circolo, l'Associazione La Voce e la Biblioteca Comunale, creando un ecosistema culturale locale solido. 🔗 Leggi su Ameve.eu Il Comune di Bientina intitola un’aula studio a Giulio Regeni a 10 anni dalla morteBIENTINA – In occasione del decimo anniversario dal rapimento e dalla tragica scomparsa di Giulio Regeni, avvenuti il 25 gennaio 2016, il Comune di... Leggi anche: Mirabilandia e Adriasport celebrano 10 anni di collaborazione