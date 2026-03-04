D' Alema e Veltroni si incontrano alla festa comunista | finisce male

Elly Schlein, Massimo D'Alema e Walter Veltroni sono stati presenti alla festa per i 90 anni di Achille Occhetto, che si è svolta alla Camera di commercio di Roma in piazza di Pietra. L’evento ha visto la partecipazione di diversi esponenti politici e figure pubbliche legate al partito comunista. Durante l’incontro, D'Alema e Veltroni si sono confrontati in modo acceso, portando a un risultato che ha lasciato molti sorpresi.

Elly Schlein, Massimo D'Alema, Walter Veltroni: c'erano proprio tutti alla festa per i 90 anni di Achille Occhetto alla Camera di commercio di Roma in piazza di Pietra. Agli occhi di Salvatore Merlo del Foglio, però, non sarebbe passato inosservato un dettaglio in particolare: il saluto, o meglio il non-saluto, tra D'Alema e Veltroni, arrivati nello stesso momento. "Entrano dallo stesso portone, sotto le colonne romane di questo tempio diventato sala congressi, ma ciascuno fa finta di non accorgersene. O quasi. Un saluto appena, un cenno del capo. Gli anni non hanno sciolto niente, parrebbe", si legge nell'articolo. I rapporti tra i due si sarebbero raffreddati nel 2001, quando Veltroni venne fatto fuori dalla segreteria dei Ds per poi prendersi la sua rivincita con il Pd. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - D'Alema e Veltroni si incontrano alla festa comunista: finisce male Non si fermano all’alt, finisce male: chi c’era alla guidaSabato 13 dicembre, poco dopo le 8, l’asfalto dell’autostrada si è trasformato nello scenario di una sequenza che sembra uscita da un film, ma che ha... Leggi anche: Si sente male alla guida e finisce in un fossato, morto Alfredo Boni Tutto quello che riguarda D'Alema e Veltroni si incontrano alla.... Temi più discussi: Elly Schlein scopre papà Occhetto; Occhetto fa 90: Trump e Netanyahu criminali; Festa per i 90 anni di Achille Occhetto, Schlein: Senza il suo coraggio non ci sarebbe il Pd; Da Schlein a Castellina, l'omaggio della sinistra per i 90 di Occhetto. Elly Schlein scopre papà OcchettoTutti a Roma per i 90 anni dell’ex segretario del Pci-Pds. Pure D’Alema e Veltroni, che non si salutano. Ritratto di ex comunisti in un interno ... ilfoglio.it Veltroni e D'Alema, Veltroni oppure D'Alema? La novità di W e la sua ombraE mentre la deputata Maria Teresa Armosino dice che Veltroni è una finta rappresentazione e per il senatore Claudio Fazzone almeno con D'Alema si ragiona perché ha i vecchi schemi della politica, ... ilfoglio.it Luigi Marattin. . Oggi in Aula il centrosinistra ha portato una proposta di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario che non solo è più indietro rispetto a Renzi 2014. Non solo è più indietro rispetto a Veltroni 2008. Ma è più indietro rispetto a D’Alema 1995 facebook D'Alema riporta un retroscena legato ad Antonio Di Pietro, che gli avrebbe confidato come l’obiettivo fosse “abbatterli tutti” #latorredibabele x.com