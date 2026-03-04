Dal ricercato e al maxi-furto | la stradale ammanetta quattro uomini

La polizia stradale di Bologna ha arrestato quattro uomini, cittadini stranieri, in meno di una settimana, dopo un’indagine che ha coinvolto un ricercato e un maxi-furto. Le operazioni sono state condotte nel corso di fine febbraio, con l’obiettivo di contrastare attività illecite e garantire la sicurezza sulla strada. L’intervento ha portato alla cattura dei sospettati e alla chiusura delle indagini.

Fine della latitanza per un 32enne condannato per droga e recupero della refurtiva dopo il raid in un noto negozio di elettronica Non è stato un fine febbraio tranquillo per la polizia stradale di Bologna, impegnata in un doppio colpo che ha portato all’arresto di quattro cittadini stranieri in meno di una settimana. Controlli di routine che si sono trasformati in catture e inseguimenti. Il 19 febbraio, una pattuglia della sottosezione Bologna Sud ha fermato un’auto per un normale controllo, all’altezza dello svincolo 7 della tangenziale. A bordo tre uomini, ma è il conducente a essere già presente nelle banche dati della Questura. Si tratta di un 32enne straniero, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria bolognese. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Incidente stradale: maxi scontro tra quattro automobili in galleriaIncidente nel tardo pomeriggio di oggi - giovedì 18 dicembre - all'interno della galleria Spoleto-Sant'Anatolia di Narco.

Furto notturno in una tabaccheria ad Avellino: indagini su una banda di quattro uominiAVELLINO – Un colpo è stato messo a segno nella notte ai danni di una tabaccheria situata all’interno di un distributore di carburante lungo via...

Contenuti e approfondimenti su Dal ricercato e al maxi furto la....

Temi più discussi: Denunciato per ricettazione, ma era ricercato: 38enne finisce in carcere; Falconara e i furti nei negozi, madre e due figli stanati con le spycam intelligenti. Incastrano anche il pirata della strada; Furti di marmitte alle auto nel parcheggio dell'ospedale: Almeno 3 casi, servono telecamere; Tentano il furto in appartamenti, ma vengono scoperti: fuga e scene da film a Palermo, scatta l'arresto.

Fermati a bordo di un'auto, erano ricercati per un furto commesso a Bologna: madre e due figli denunciatiL'operazione della polizia locale di Falconara portata a termine grazie all'ausilio della videosorveglianza, che ha rilevato la presenza nel comune dell'auto in uso alla banda dedita a furti all'inter ... anconatoday.it

Farmacie ospedaliere. Torna l’incubo furti. Efferalgan il più ricercato: 180mila pezzi rubatiGli esperti del settore, esponenti di AIFA, NAS e ministero della Salute sono a lavoro per contenere il fenomeno dei furti di medicinali negli ospedali. Dopo un periodo di calo, il numero è di nuovo ... quotidianosanita.it

Operazione Skyfall, arrestato ricercato per traffico di droga: Nella mattinata del 20 febbraio la Polizia di Stato ha arrestato a Siderno il quarantaseienne Francesco Costa, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano... facebook

Ricercato arrestato alla stazione di Parma prima della partenza per Brescia x.com