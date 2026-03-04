dal red carpet alle passeggiate quotidiane demi moore sfoggia look impeccabili sempre affiancata dal fedele cagnolino pilaf

Demi Moore viene vista spesso con il suo cane Pilaf, un fedele compagno che la accompagna sia durante eventi pubblici che nelle uscite di tutti i giorni. La attrice sfoggia look curati e di tendenza, mantenendo un’immagine elegante e spontanea. Pilaf si presenta come un personaggio discreto, che si fa notare senza mai rubare la scena.

Dal red carpet alle passeggiate quotidiane, Demi Moore sfoggia look impeccabili sempre affiancata dal fedele Pilaf, confermando il cagnolino come protagonista discreto dei suoi look. Alla sfilata di Gucci, l’attrice ha scelto un total black in pelle che rimanda al celebre outfit di Victoria Beckham del 1999, coordinata all’epoca con David. Poche ore dopo, Moore ha presenziato alla cena Gucci in un raffinato look AI 2026, perfettamente bilanciato tra eleganza moderna e glamour discreto, con Pilaf al fianco. Il 25 ottobre 2025 a New York, l’attrice ha scelto un total look Saint Laurent in velluto verde, combinando eleganza e modernità. Immancabile il suo cagnolino, con papillon per l’occasione. 🔗 Leggi su Amica.it

